Il Buccino vince e condanna il Montemiletto

BUCCINO-MONTEMILETTO 2-0

BUCCINO (3-5-2): Volzone, Sessa, Dellacasa, Friedenlieb, Mejri, Santonicola, Sambataro, Castillo, Imperiale, Senatore, Pelosi. A disposizione: Raveendran, Carucci, Castagna, Mele, Marrocco, Bellopede, Sansone, Totaro, De Martino. All. Ferullo.

MONTEMILETTO (4-2-3-1): Calabrese, Ceparano, Cardin, Iannuzzi, De Nunzio, Starita C., Sanyang, Starita E., Pirone, Ireba, Kouadio. A disposizione Di Donato I., Di Donato C. Capone, Russo, De Guglielmo, Napolitano, Saveriano, Bevilacqua, Moschini. All. Sgambato.

RETI: 9' rig. Senatore, 50' Friedenlieb.

Lo spareggio salvezza del girone B del campionato di Eccellenza tra Buccino e Montemiletto, ha visto i padroni di casa imporsi per 2-0 così da conservare la categoria e condannare alla retrocessione in Promozione agli avversari. Due filmini ad inizio di primo e secondo tempo hanno permesso ai rossoneri di vincere. Ad aprire le marcature Senatore dal dischetto dopo nemmeno 10' di gioco. Il Montemiletto c'ha provato, c'ha creduto, ma appena dopo l'intervallo è arrivato il raddoppio di Friedenlieb che ha messo tutto in salita l'incontro per i gialloverdi che hanno addirittura chiuso in 10 per l'espulsione al 96' di Cardin.