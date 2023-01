Il Centro Storico spreca, la Calpazio no

Spreca una ghiotta occasione per accorciare momentaneamente sulla capolista il Centro Storico Salerno, fermato 1-1 sul campo dell'Herajon. Accorcia invece la Calpazio verso le prime posizioni della classifica, espugnando il campo della Sanseverine con un netto 3-0, così da far scivolare sempre più giù gli avversari adesso in zona playout. Zona invece dalla quale esce il Real Palomonte, vittorioso per 1-0 sul campo del Nocera Superiore. Infine, pareggio per 0-0 tra Sant'Egidio e Atl. San Gregorio.