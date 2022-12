Squadra in casa

Squadra in casa Sant'Agnello

Il Faiano chiude l'anno con un pareggio esterno. Risultato a occhiali in quel di Sant'Agnello, dove i ragazzi di mister Serrapica non vanno oltre lo 0-0. Adesso pausa natalizia per i biancoverdi, con il campionato che riprenderà il 7 gennaio con la gara casalinga contro il Vico Equense, appena corsaro a Baronissi contro il Salernum.