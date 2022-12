Il Faiano riabbraccia Eddy Campione

La società del Faiano ha comunicato che Edmondo Campione è un nuovo calciatore biancoverde. L'attaccante classe 1987 nato a Battipaglia ha scelto di ritornare all'ombra del campanile dopo l'ottima stagione nel 2008/2009, coronata da 27 presenze e 17 gol. Per Campione, per tutti Eddy, dopo quella stagione, è stata una escalation di presenze e gol con le maglie di Battipagliese, Santa Maria Cilento, Virtus Avellino, Buccino Volcei e Giffoni Sei Casali, dove lo scorso campionato ha vinto il torneo di Promozione. Eddy ha iniziato la stagione corrente tra le fila dello Sporting Pontecagnano ed è già a disposizione di mister Serrapica per la gara interna di domani contro l'Agropoli.