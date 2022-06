"Il futuro inizia adesso": i prezzi della campagna abbonamenti granata

Cuore granata curva Sud, ma non solo. La Salernitana ha lanciato oggi la campagna abbonamenti e confida di ricavare un buon numero di tessere anche dall'opzione "family" che ha previsto per il settore Distinti. Sono due le tipologie di vendita: abbonamento digitale su granata card, acquistabil solo on line o in ricevitoria (documentazione richiesta: granata card in corso di validità, modulo campagna abbonamenti compilato in ogni sua parte e firmato, documento di riconoscimento in corso di validità), e abbonamento cartaceo acquistabile on line con print@home.

Le novità

L'abbonamento è valido per 19 gare casalinghe. Curva Sud 340 euro con sconto del 30%. Negli altri settori, sconto del 20%: Distinti 570, tribuna azzurra 665, verde 865, rossa 1235. Ridotto solo per Distinti e tribune. Le fasce di prezzo: 340, 380, 475, 665 euro. Ridotti per i nati dopo l'8 agosto 2008 e prima del 7 agosto 1957. Vendita in prelazione ai possessori di granata card e titolari di mini abbonamento "fino alla fine" dal 4 luglio 2022 al 10 luglio 2022. Vendita libera dall'11 luglio al 12 agosto.

Formato famiglia

La Salernitana ha previsto anche abbonamenti family nel settore Distinti. Sono validi per 19 partite e quindi è in procinto di scontare la giornata di squalifica del settore nella prima gara ufficiale utile, quella di Coppa Italia (weekend 7 agosto). La promozione è riservata ad un nucleo familiare di almeno tre persone (1 genitore e 2 figli, oppure 2 genitori e un figlio. Sarà così possibile sottoscrivere l'abbonamento per un genitore a prezzo intero (ridotto se donna) e per i figli a prezzo family. Le tariffe: 570 intero, ridotto 340 euro, family 305 euro. Questi abbonamenti sono in vendita dal 4 luglio al 30 luglio. Per sottoscrivere gli abbonamenti family è necessario inviare documento d'identità e stato di famiglia a family@ussalernitana1919.it

Pagamento a rete

Vivaticket prevede anche questo servizio rendendo disponibile PayPal sul sito della Salernitana. E' possibile pagare una rata iniziale e poi 2 rate mensili.