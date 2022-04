Il Giffoni Sei Casali promosso in Eccellenza

Il Giffoni Sei Casali è stato promosso in Eccellenza. Fondamentale il pareggio ottenuto allo stadio Mario Vecchio di Capaccio Scalo contro il Poseidon. Per l’occasione presente in tribuna anche il patron Nicola Cardillo. Al fischio d’inizio passano 5’ ed il perfetto assist di Guerrera per Campione permette all’attaccante di trafiggere Rizzo e portare in vantaggio i grifoni. Al 75' il pareggio degli avversari. Niente da fare per Tancredi, Di Giacomo realizza il pari su calcio di rigore. Il finale di gara si accende e c’è un incredibile botta e risposta. Monetti ha realizzato il gol del sorpasso della Poseidon, ma 2’ dopo ci ha pensato Santucci a ristabilire la parità sul 2-2, risultato finale.

Questa la soddisfazione dell’Amministrazione comunale che ha pubblicato un post sui social: “Con due giornate di anticipo la compagine calcistica ASD Giffoni SeI Casali conquista la meritata Eccellenza. Un risultato storico ottenuto questo pomeriggio con un pareggio di 2-2 contro US Poseidon 1958. Soddisfazione ha espresso il Sindaco Francesco Munno: “Un risultato storico, eccezionale, anzi d’Eccellenza. L’ASD Giffoni Sei Casali capitanata in campo da mister Claudio Longo, e guidata dal lungimirante patron Nicola Cardillo (che ha scritto una pagina importante nel panorama calcistico cittadino) con il vice Antonio Di Muro, ha dato lustro alla nostra comunità raggiungendo un prestigioso risultato. Un ringraziamento per il significativo salto di categoria va ai calciatori e a tutto il team ASD Giffoni Sei Casali. Grazie ancora a tutti, Giffoni Sei Casali è orgogliosa di voi”. Oltre la prima squadra, Giffoni Sei Casali può contare su due compagini giovanili: una under 19 e un’altra under 17, entrambe stanno disputando un ottimo campionato perché in testa nelle rispettive classifiche”.