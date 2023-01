Giffoni Sei Casali - Sant’Agnello 3-1

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Cardillo, De Santis, Fortunato (90’ Amendola), Itri, Arzeo, Avallone (78’ Arcaro), Liguori, Giorgio, Senatore (65’ Maiorano; dal 91’ Tortorella), Salvato (96’ Ferrara). A disp: Bove, Di Giacomo, Romano, Merola. Allenatore: Criscuolo.

Sant’Agnello: Troiano, Palomba, Cilento (55’ Gargiulo A.), Ferraro (71’ Lauro), Vitiello, Gargiulo (63’ Castellano), Coppola J., Esposito (55’ Caputo), Di Maio, Starita (82’ Manzi), Coppola G. A disp: Cannelora, De Angelis L., De Gennaro G., Trotta. Allenatore: Guarracino.

Arbitro: Matteo Della Porta di Benevento.

Marcatori: 8’ Giorgio, 18’ Avallone, 36’ Di Maio, 88’ Arzeo.

Il Giffoni Sei Casali torna al successo in campionato davanti al pubblico amico del “Giannattasio” contro il Sant’Agnello fanalino di coda che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo rendendo agonistico e vibrante il match che per nulla era scontato. Una vittoria pesante che rilancia i grifoni in classifica dopo le ultime deludenti prestazioni: ritrova la via del gol bomber Kavin Giorgio che sblocca subito l’incontro dopo pochi minuti. Mister Criscuolo conferma il 4-3-3, a centrocampo Liguori prende il posto dello squalificato Guerrera mentre Senatore parte titolare preferito a Maiorano. La gara si mette subito sui binari giusti per il Sei Casali che gonfia la rete con Giorgio (undicesimo centro in campionato) lasciando partire un sinistro che sbatte sul palo e si infila alle spalle di Troiano. Al 18’ è raddoppio locale con Avallone che di piatto indirizza perfettamente un assist di Fortunato in area di rigore. Alla mezz’ora Troiano salva in angolo la conclusione velenosa di De Santis. Alla prima occasione degli ospiti, il Sant’Agnello accorcia le distanze su calcio d’angolo con Di Maio che svetta più in alto di tutti e sorprende la retroguardia giallorossa. Prima dell’intervallo, su angolo di Liguori, Itri colpisce di testa la sfera che si stampa sul palo e termina sul fondo. La ripresa non regala occasioni da rete se non un’arrembante prestazione del Sant’Agnello, mai domo, che ha lottato su tutti i palloni. Con esperienza il Giffoni Sei Casali ha gestito il risultato, sfiorando ancora la rete su calcio d’angolo con Itri. Mister Criscuolo getta nella mischia anche Maiorano al posto dell’infortunato Senatore ma la sua partita dura appena 25 minuti per un problema alla mano. All’88’ sempre su calcio piazzato, Arzeo al volo sul secondo palo e raccoglie un prezioso cross di Salvato: 3 a 1 e partita chiusa.