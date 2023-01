Il Lioni liquida il Salernum

Squadra in casa

Squadra in casa Polisportiva Lioni

La Pol. Lioni vince e convince nel confronto casalingo del Nino Iorlano contro la compagine del Salernum Baronissi. Primo tempo privo di emozioni, squadre ben messe in campo e poche le occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo il Salernum, guidato da mister Jacopo Leone, parte col piede giusto cercando di trovare la rete del vantaggio ma al minuto 60’ viene assegnato un rigore ai padroni di casa. Moccia trasforma dagli 11 metri e porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione degli orange tarda ad arrivare tant’è che su calcio d’angolo al minuto 79′ Greco raddoppia per il Lioni, firmando così il successo della formazione guidata da mister Gabriele Caruso.