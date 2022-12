Il Lioni riacciuffa il Costa d'Amalfi al 90'

POLISPORTIVA LIONI - COSTA D'AMALFI 1-1

POLISPORTIVA LIONI: D'Aquino, Acka, Pappalardo, Visciano, Campagnuolo, Luongo, Sidibe, Asante, Zinno (75º Granata), Moccia, Riccio (65º Battaglia). All. Caruso (a disp. Cuomo, Petrozzino, Fontana).

COSTA D'AMALFI: Manzi, Matrone, Orta, Giliberti, Esposito F (75º Imperiale), Proto, Ferraiolo, Criscuolo, Infante (75º Palmieri), Apicella, Serretiello. All. Proto (a disp. Cuomo, Galano, Celentano, Ferrara, Amatruda, Esposito L).

RETI: 65º Apicella, 90º Sidibè.

Alla fine un punto ciascuno per Lioni e Costa d'Amalfi. Primo tempo equilibrato, in cui partono meglio i padroni di casa, più pimpanti e vivaci. All'undicemo miracolo di Manzi su conclusione improvvisa di Zinno dal limite, ed alla mezzora Giliberti è costretto a salvare quasi sulla linea una svirgolata dello stesso attaccante lionese. Reagisce il Costa d'Amalfi, ma la prima frazione non porta altre emozioni. Nella ripresa si vede un'altra squadra, con gli ospiti quasi sempre nella metà campo locale. Allo scoccare dell'ora di gioco Apicella decide di dare una svolta alla gara: riceve palla sulla sinistra, esattamente a metà campo, e parte in un'azione solitaria. Cross basso al centro, Infante appoggia per Ferraiolo che di destro dal limite porta in vantaggio i suoi. Lioni stordito e costieri padroni del gioco. Gli uomini di mister Proto sprecano numerosi contropiedi, ed a 5 dalla fine è Palmieri, ancora su assist di Apicella, ad andare vicinissimo al raddoppio, con una rovesciata che avrebbe meritato miglior fortuna. A tempo scaduto la beffa che non ti aspetti: palla lunga dalla trequarti, indecisione della difesa e Sidibè è lesto ad approfittarne, appoggiando in rete un pari davvero insperato.