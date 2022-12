Il Salernum piega l'Audax

Macario e De Maio stendono l’Audax Cervinara e regalo tre punti nell’ultima giornata d’andata al Salernum contro un’ottima squadra che naviga nei piani alti della classifica. Cinque punti in sette giorni che permettono agli orange di scalare classifica e di allontanarsi dai bassi fondi della classifica. Un primo tempo ben giocato da ambo le parti con buon ritmo con un Vignes sugli scudi a dettare i tempi in mezzo al campo; il secondo tempo si apre con il vantaggio con la prima rete di Macario abile a sfruttare la corta respinta del portiere ospite. Dopo dieci minuti arriva il raddoppio con De Maio, abile a concludere un azione in solitaria e portare i suoi sul due a zero. I padroni di casa non soffrono più fino al minuto novantatré quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai biancoazzurri siglato da Signorelli.