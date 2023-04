Il San Marzano chiude con 27 vittorie

Basta la coppia Camara-Marotta per la vittoria del San Marzano che saluta l'Eccellenza. I blaugrana chiudono il campionato con una vittoria in rimonta grazie alle reti di Camara e Marotta che firmano il successo a Sant’Agnello. "Si è chiuso formalmente il campionato di Eccellenza del girone B. Come sempre, il San Marzano ha onorato l’impegno in campo - le parole del presidente Felice Romano -, chiudendo con una vittoria una cavalcata straordinaria fatta di numeri da record. In 34 partite abbiamo totalizzato 87 punti, portando a casa 27 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. Una squadra che in pratica non ha conosciuto ostacoli ed è inciampata una sola volta lungo il cammino del campionato. E il vantaggio di 19 punti sul secondo posto è un dato che non ammette repliche".