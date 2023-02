Il San Marzano è la regina di coppa. Con il successo per 2-1 allo stadio Pinto di Caserta, contro l'Acerrana, i blaugrana portano a casa per la seconda volta consecutiva il trofeo tricolore. Un successo sudato, con gli avversari che all'11’ passano in vantaggio grazie alla conclusione dal limite dell’area dell'ex di turno, Spinola. In una cornice di pubblico fantastica, al 14’ il San Marzano ristabilisce subisco la parità al Pinto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nasce una mischia a centro area risolta dal difensore Riccio. Il primo tempo termina sul punteggio di 1-1. La finale di Coppa Italia regionale, atto finale per la Campania, è stata poi decisa al 58’, quando Marotta entrato da pochi minuti in campo ha disegnato un tiro a giro che ha permesso al San Marzano di passare in vantaggio. Nonostante i tentativi dell'Acerrana, la partita non ha più subito modifiche al punteggio, e così i blaugrana hanno potuto alzare al cielo la coppa.