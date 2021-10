Il San Marzano frena, sconfitta a Vico Equense

VICO EQUENSE-SAN MARZANO 2-1 (pt 1-0)

VICO EQUENSE: Napoli, La Gatti, Boussaada, Gargiulo, Correale, Celentano, Cestaro, Petricciuolo, Conte, Sannino, Marino. All. Ferrara.

SAN MARZANO: Palladino, Dentice, Rizzo, Colarusso, Caso, Chiariello, Falanga, Lettieri, Meloni, Marotta, Spinola. All. Pirozzi.

RETI: 11’ Conte, 74’ Marino, 85’ Meloni.

Allo stadio comunale di Vico Equense si è disputato l’incontro valido per la quarta giornata del campionato di Eccellenza tra i locali e il San Marzano. E la grande favorita San Marzano è caduta sotto i colpi del Vico Equense, che è passato in vantaggio dopo soli 11’ grazie alla rete di Conte. La reazione dei blaugrana non è così veemente come ci si aspetterebbe, e il risultato rimane così com’è all’intervallo. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa ad andare a segno con Marino, ma questa volta tempo 10 minuti e il San Marzano riesce ad accorciare con la rete del solito Meloni. Ma non basta per raddrizzare la gara, che al triplice fischio è il Vico Equense ad esultare per una vittoria celebrata come fosse un’impresa.