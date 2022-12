Il San Marzano vince l'andata di Coppa Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Pomigliano Calcio

Gara d'andata di semifinale di Coppa Italia di Eccellenza tra Pomigliano e San Marzano. Partita giocata allo stadio Raffaele Paudice di San Giorgio a Cremano. Primo tempo che si è concluso con il gol di Nuvoli per il San Marzano. Occasione persa con il rigore di Ragosta per il Pomigliano. Nella ripresa ci pensa la doppietta di Castagna a decidere il risultato finale di 3-0 per gli ospiti.