Il Santa Maria Cilento finisce ko a Canicattì

Canicattì-S.Maria Cilento 2-1

Canicattí (3-5-2): Scuffia; Petrella (1’ st Scopelliti), Raimondi, Scuderi; Fuschi, Sidibe, Sinatra (15’ st Iezzi), Cardinale (47’ st Scalisi), Di Mercurio; Gueye Chris, Gueye David (38’ st Maldonado). A disp.: Busà, Conti, Tedesco, Morana, Licciardello. All.: Pidatella.

Santa Maria (3-4-3): Cannizzaro; Ferrante, Diop, Coulibaly; Mancini (38’ st Ventura), Pane (44’ st De Leonardis), Maio (38’ st Gaeta), Ferrigno; Ielo (38’ st De Marco), Tandara, Catalano (15’ st Campanella). A disp.: Grieco, Azindow, Di Cristina, Formisano. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Federico Muccignato di Pordenone.

Reti: 24’ pt Tandara (SM), 30’ e 32’st Iezzi (C)

Al 4’ Catalano scappa via sulla sinistra con traversone rasoterra che non trova nessuno pronto a mettere in rete. Al 6’ Santa Maria ancora pericoloso: cross di Coulibaly, controllo e tiro di Mancini, deviato in angolo. Al 15’ punizione del Canicattì, risposta con i pugni di Cannizzaro. Al 18’ David Gueye va via bene sulla destra, cross rasoterra e tiro di Cardinale alto. Al 24’ ancora uno strappo di Catalano sulla sinistra: cross per Tandara che di testa batte Scuffia. Al 40’ Santa Maria ancora pericoloso: Mancini per Ielo che sfonda sulla destra, la difesa del Canicattì si salva. Al 1’ del secondo tempo tentativo dal limite del Canicattì, blocca il portiere giallorosso. Al 5’ Ferrigno accelera, supera due avversari, crossa per Tandara, ma Scuffia intercetta. All'11’ espulsione diretta per Diop. Al 18’ botta di Di Mercurio di poco fuori. Al 25’ colpo di testa di Gueye Chris alto sopra la traversa su un’azione sviluppatasi a sinistra. Al 30’ pari del Canicattì con un diagonale di Iezzi che non lascia scampo a Cannizzaro. Al 32’ ingenuità di Ielo: Iezzi ne approfitta e buca per la seconda volta il portiere (2-1). Al 34’ clamorosa occasione per pareggiare: girata di testa di Tandara che si stampa sulla traversa. Al 49’ in pieno recupero spara alto Iezzi da ottima posizione. Al 52’ clamoroso salvataggio sulla linea su un tiro a botta sicura di Ferrigno. Finale 2-1.