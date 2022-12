Il Santa Maria Cilento riabbraccia Maio

Antonio Maio di nuovo con la maglia del Santa Maria. Il centrocampista, classe 1993, dopo una breve parentesi al Nola, ritorna nel Cilento dove si è sempre dimostrato un leader carismatico, sia in campo che fuori. Maio andrà a puntellare il centrocampo di mister Di Gaetano, decimato dai tanti infortuni che hanno colpito la compagine giallorossa. Con il Santa Maria, dove è rimasto per due anni prima della partenza di quest’estate, ha già raccolto 68 presenze e 5 gol, mentre, questa stagione, nel girone G di serie D, ha raccolto 14 presenze e 2 marcature. “Sono davvero felice di ritornare in un ambiente che sento molto familiare. Ritrovo tanti amici, sia in campo che fuori, e spero di dare il mio contributo per rendere positiva questa stagione, così come le due precedenti. Ringrazio la società e chi ha voluto fortemente il mio ritorno”, ha dichiarato lo stesso Maio che è già pronto a mettersi al servizio della squadra.