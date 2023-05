Il Santa Maria stende la Mariglianese

Santa Maria Cilento (4-4-2): Cannizzaro (30’st Fezza); Coulibaly, Diop, Di Cristina, Ferrigno (10’st Tiberio); De Marco, Maio, De Leonardis (19’st Ferrante), Catalano (46’st Gaeta); Tandara, Johnson (46’st Ielo). A disp: Campanella, Morlando, Ventura, D’Auria. All: Di Gaetano.

Mariglianese (3-5-2): Cappa (46’st Lesta); Petruccelli, Piscopo, Monteleone; Autiero (11’st Massaro), Oliva, Maydana, Schena (19’st Ferraro), Ciaravolo; Bacio Terracino (24’st Corbisiero), Barillari (21’st Giordano). A disp: Falivene, Reymond, Esposito, Fiorillo. All. Polverino

Arbitro: Francesco Scarati di Termoli.

Reti: 12’ pt Maydana (M), 27’ pt Tandara (S), 29’ st Coulibaly (S).

Nell’ultima giornata di campionato, la Polisportiva Santa Maria, davanti al proprio pubblico, saluta la stagione con una vittoria contro la Mariglianese. Decisivi i sigilli di Tandara e Coulibaly che portano i tre punti a casa nonostante il pareggio momentaneo di Maydana. Il numero 7 biancoblù è il protagonista numero uno della formazione ospite. Al 12′, infatti, l’esterno della Mariglianese s’inventa il gol con un gran sinistro a giro che lascia di sasso Cannizzaro, 0-1. La risposta del Santa Maria è affidata ad un’uscita tutto campo di De Marco che arriva davanti al portiere ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. Cappa si salva anche con l’aiuto del palo. Ancora De Marco pericoloso. Il numero 27 viene pescato tutto solo sul secondo palo, aggancio ottimo, ma il tiro viene respinto, di nuovo, da Cappa. I giallorossi continuano a crescere e al 27′ trovano il pareggio con Tandara che, innescato da Maio, non sbaglia da dentro l’area piccola: 1-1. Nel finale della prima frazione, gli ospiti ritornano ad essere pericolosi con buone manovre offensive, ma sia Maio che Diop respingono gli attacchi. La ripresa inizia con il solito Maydana che si destreggia bene e riesce a procurarsi lo spazio per calciare in porta, ma il palo lo ferma. Nella fase centrale del secondo tempo, è Tandara a mettersi sugli scudi e sfiorare il vantaggio in due circostanze senza trovare la via della rete. Al 29′, il neo entrato Gaeta, trova un corridoio magico per Coulibaly che si traveste da attaccante e trafigge il portiere per il sorpasso giallorosso: 2-1. La Mariglianese si affida a Maydana che semina il panico con la sua velocità. Nei minuti di recupero, il Santa Maria avrebbe anche l’occasione per timbrare il tris, ma sia Diop che Maio, sugli sviluppi di calcio d’angolo, di testa non riescono nel tentativo.