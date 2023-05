Il verdetto del campo: Gelbison retrocessa

La Gelbison è retrocessa in serie D dopo solo una stagione tra i professionisti. Di fronte al caldo pubblico dello stadio Franco Scoglio, è il Messina ad ottenere la vittoria. A decidere la sfida la zampata di Nino Ragusa nel finale che regala la permanenza in terza serie ai siciliani. L’avvio del match è propositivo da parte della Gelbison. Al 5′ il colpo di testa di Granata sorvola la traversa di poco. La risposta del Messina arriva con un’azione manovrata che porta al tiro Balde: destro largo. La partita è parecchio nervosa. Al 20′ Ferrini scocca un tiro potente dal limite ma D’Agostino si supera respingendo in angolo. Al 39′ proteste per i padroni di casa dopo una trattenuta ai danni di Ferrara che non viene considerata meritevole del calcio di rigore. Nel finale la difesa di casa salva in extremis sul cross tagliato di Fornito dalla sinistra. Ultima emozione di un primo tempo teso, nervoso e con poche emozioni. Si riparte con la Gelbison che controlla gli spazi mentre il Messina non riesce a dare continuità di ritmo. Al 58′ parata di Fumagalli che respinge il tiro a botta sicura di Fornito. Al 64′ la Gelbison si divora il vantaggio con Cargnelutti che, tutto libero, manda alto di testa in area piccola. Il Messina ricorre al lancio lungo e, al 69′, il pallone termina a Curiale che calcia a botta sicura ma D’Agostino para. Nell’ultima parte di gara la Gelbison spezza il ritmo dei padroni di casa che si lanciano in avanti alla ricerca del tutto per tutto. Proprio a meno di dieci minuti dalla fine, i giallorossi trovano la tanto attesa rete. Ferrini sfonda sulla sinistra e mette al centro dove Ragusa si avventa con grinta e trova il tap in vincente. La rete non abbatte la Gelbison che si riversa in avanti per trovare il gol salvezza. All’88’ viene espulso Galderisi ma, nei sette minuti di recupero concessi, succede di tutto. Prima la Gelbison non riesce a spingere in rete da pochi passi, poi al 93′ Fumagalli compie il miracolo che sigilla la salvezza con una grande parata su colpo di testa a botta sicura di Tumminello. Termina cosi una gara tesissima che premia la squadra di casa che conserva la categoria.