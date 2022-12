Impresa del Santa Maria, la corazzata Catania ko

Santa Maria Cilento-Catania 2-1

Santa Maria (3-4-3): Grieco; Ferrante, Diop, Coulibaly; Mancini (37’ st Ventura), Maio, Pane (15’ st De Leonardis), Morlando; Johnson (28’ st Ielo), Bonanno (9’ st Tandara), Catalano (43’ st Campanella). A disp.: Guerra, D’Avella, D’Auria, Parisi. All.: Di Gaetano.

Catania (3-4-1-2): Bethers; Boccia (1’ st Chiarella), Ferrara (1’ st Somma), Lorenzini, Castellini; Palermo, Rizzo, Vitale (1’ st Lubishtani); Giovinco (15’ st Sarno); Sarao, De Luca (6’ st Russotto). A disp.: Groaz, Di Grazia, Forchignone, Bani. All.: Ferraro.

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone (De Luca-Mamouni).

Reti: 36’ pt Bonanno (SM), 39’ pt Palermo (C), 31’ st Mandara (SM).

Impresa del Santa Maria Cilento che batte la corazzata Catania. Prima del calcio d’inizio, la società cilentana ha premiato i calciatori Ciro Ventura ed Andrea Ferrigno, rispettivamente vincitori dei premi “Miglior calciatore del mese” per i mesi di ottobre e novembre, tramite i contest lanciati sui canali social del club. Il presidente Francesco Tavassi ha, invece, omaggiato il Catania, nella persona del vicepresidente, Vincenzo Grella, con un cesto di prodotti tipici del Cilento. Pronti via, al 12’ conclusione di Palermo, pallone sul fondo. Al 19’ bella trama giallorossa: Catalano per Johnson, sponda per Bonanno, che calcio alto. Al 22’ buona opportunità per Sarao che si trova sui piedi una pallone in area, ma calcia sull’esterno della rete. Al 30’ tentativo del neo arrivato Catalano, tiro fuori misura. Al 31’ brividi dalla parte opposta con Sarao che tira fuori di un soffio. Al 24’ Mancini serve Johnson in area di rigore, tiro murato in angolo. Al 36’ Catalano pennella per Bonanno, esce male Bethers e Bonanno di testa deposita in rete. Vantaggio Santa Maria 1-0. Al 39’ in mischia, su un angolo, Palermo trova il varco giusto e pareggia subito: 1-1. Al 43’ il Santa Maria sfiora il vantaggio nuovamente: Catalano va via in campo aperto, tiro a giro e pallone fuori di un soffio. Al 7’ del secondo tempo cross dalla sinistra di Catalano, colpo di testa alto di Bonanno. All'8’ Russotto scivola via sulla sinistra, tiro sul fondo. Al 22’ accelerazione di Johnson, ma sul suo cross non arriva nessuno. Al 23’ ripartenza Catania e tiro di Russotto debole e centrale. Al 25’ rischia il clamoroso autogol il Santa Maria con un passaggio di Morlando per Grieco che stava uscendo. Pallone fuori di un soffio. Al 31’ il Santa Maria passa in vantaggio con Tandara: Catalano crossa l'attaccante arpiona, viene murato, ma da terra trova la zampata vincente. Al 41’ cross dalla sinistra per Sarao: colpo di testa ravvicinato e pallone fuori. Al 47’ Maio in contropiede calcia di poco alto. Finale 2 a 1.