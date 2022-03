Indagini della procura che coinvolgono la Nocerina

La Nocerina prende le distanze da qualsiasi indagine che possano vederla coinvolta in questo momento. Questa la nota pubblicata sui canali social della società molossi a firma del presidente Giancarlo Natale: “La Nocerina in merito alle indagini svolte dalla procura di Nocera Inferiore che ha visto eseguire un provvedimento giudiziario di confisca, per l'equivalente valore di 100.000 euro per false dichiarazioni al fine di intascare i ristori del decreto Cura Italia, eseguita dai carabinieri, precisa che la nuova dirigenza non ha nessun tipo di rapporto con il precedente management del club interessato dalle indagini. L'attuale proprieta' ritenendosi comunque danneggiata dalla vicenda e visto il clamore mediatico che la stessa ha suscitato, ha dato mandato ai suoi legali di seguire l’evolversi dell’inchiesta e di provvedere conseguentemente. Pertanto non si esclude un'eventuale costituzione di parte civile, per salvaguardare l'immagine della società e dei nuovi imprenditori proprietari della stessa”.