Infantino è un nuovo centravanti della Gelbison

L’attaccante Saveriano Infantino è un nuovo giocatore della Gelbison, che ha chiuso l’accordo con l’atleta classe '86. Nato a Tricarico, il prestante attaccante, punta centrale, arriva dal Taranto e vanta una lunga esperienza tra i professionisti. In serie D inizia la sua carriera ad Ariano Irpino ed indossa negli anni le maglie del Matera, dell’Ebolitana, Sporting Genzano, Acicatena e Bitonto. Il salto in serie C arriva con il Barletta. Per due stagioni ha difeso anche i colori dell’Aquila. Poi Torres, l’Ischia Isolaverde, Matera, Catanzaro, Teramo, Carrarese, per un totale nella sua carriera di oltre 420 gare giocate e oltre 130 reti realizzate, con due promozioni in serie C. Un rinforzo importante per il reparto offensivo rossoblù. Le sue prime parole: “Sono contento di vestire la maglia della Gelbison, una società con un progetto importante. Per me è un motivo d’orgoglio. Cercherò di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e di dare il massimo in campo”. La Gelbison ha altresì comunicato che il calciatore Francesco Cannizzaro è stato trasferito al Santa Maria Cilento.