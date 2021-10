A La Spezia con il lampeggiante acceso: la Salernitana perde pezzi e Castori studia soluzioni

Tre giocatori ko in un colpo solo: si sono tutti infortunati nella partitella in famiglia e adesso la Salernitana perde pezzi. Come se non bastassero gli infortuni di Lassana Coulibaly e di Capezzi, la tripla indisponibilità della stella Ribéry, del dinamico Gondo e del difensore Bogdan assottiglia le scelte e spinge l'allenatore Castori a riflettere sulle scelte e sul modulo.

I dettagli

La presenza di Ribéry incentivava il modulo con il trequartista. Adesso l'allenatore pondera le scelte: l'alternativa è Kastanos. Perso Bogdan per striramento, rientra Aya. Gondo si sarebbe fermato in tempo: dovrebbe ttrattarsi solo di affaticamento muscolare. L'attaccante potrebbe essere risparmiato per la trasferta in Liguria, a scopo precauzionale. Ribéry, invece, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, che fu operata nel 2019, quando vestiva la maglia della Fiorentina. In queste ore sarà sottoposto a risonanza magnetica; si teme una micro frattura. Bogdan ha riportato un infortunio muscolare delicato: sospetto stiramento al polpaccio, oggi sarà valutato in visita specialistica. Adesso Castori riflette sul modulo. L'impiego di Kastanos tra le linee e la presenza di altri 3 centrocampisti - Mamadou Coulibaly, Di Tacchio al posto di Lassana e Obi - avrebbe come conseguenza la possibiligtà di utilizzare soltanto Schiavone come alternativa a gara in corso. Il tecnico potrebbe ovviare con un centrocampista in meno oppure rinunciando al trequartista. Occorrerà, però, presidiare di più le fasce: Kechrida, reduce dalla trasferta in Nazionale, rientrerà oggi. C'è abbondanza di scelte solo a sinistra: in attesa di Ruggeri, Castori può contare su Ranieri e su Jaroszynski. Si candida anche Veseli.