Intemperanze tifosi Scafatese, gara a porte chiuse

La gara d'Eccellenza tra Scafatese e Giffoni Sei Casali sarà disputata a porte chiuse. Queste le parole del presidente della squadra giallobù Michele Giordano. "Cari tifosi, domani sarà una giornata speciale, giochiamo a porte chiuse e mi dovrò privare della vostra presenza, del vostro affetto, del vostro supporto. Dovete sapere che la mia domenica di gara casalinga funziona così: arrivo al campo e mi vado a sedere abbastanza presto in tribuna, ovviamente sempre allo stesso posto e inizio a godere del vostro arrivo, a scambiare quattro chiacchiere con coloro che mi siedono vicino, a guardarvi negli occhi e cercare di carpire la vostra soddisfazione per questa squadra che non molla mai proprio come il suo presidente. Dopo di che inizio ad attendere loro, i nostri ultras. Rappresentano sempre uno spettacolo nello spettacolo partendo dal loro arrivo, passando per le coreografie e infine a quegli sguardi che mi scambio con alcuni di loro nei quali comprendo la loro soddisfazione, la loro approvazione ma soprattutto la loro immensa fede passionale per la nostra squadra. Domani tutto ciò non sarà possibile, porte chiuse a causa delle intemperanze di Montemiletto. Cosa posso dirvi se non che mi mancherete tutti? Non vi chiederò mai di frenare la passione, vi prego però di evitare per il futuro eccessi, cerchiamo di essere meno invasivi, un po' di equilibrio non guasta. Un abbraccio a tutti, sempre grazie, forza Scafatese".