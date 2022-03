Inter-Salernitana, tentazione Bonazzoli: le formazioni

Un solo, grande dubbio per Davide Nicola, allenatore della Salernitana, alla vigilia della sfida all'Inter. Dopo aver osservato l'allenamento di rifinitura sostenuto a buon ritmo e senza smorfie di dolore, ha deciso di convocare anche Federico Bonazzoli, che è ex di turno (l'Inter lo fece debuttare a meno di 17 anni), insieme ad Obi. Di contro, il collega Inzaghi potrebbe fare turnover in tutti i reparti. In difesa, ad esempio, c'è De Vrij, ma Ranocchia, che pure non gioca dal 19 gennaio, potrebbe ususfruire di una chance. L'altro ballottaggio è Dumfries-Darmian, ma occhio alle sorprese, perché potrebbero anche giocare entrambi, in cambio di un turno di riposo concesso a Perisic. Infine l'attacco: sulla carta, Lautaro Martinez e Dzeko sono la coppia più forte e meglio assortita, ma si propone anche Sanchez, al posto di Dzeko.

Le formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Barella, Darmian; Martinez, Dzeko.

In panchina: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Gosens, Dimarco, Perisic, Vecino, Calhanoglu, Vidal, Caicedo, Correa, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Ederson, L.Coulibaly, Verdi; Bonazzoli, Djuric.

In panchina: Belec, Gagliolo, Gyomber, Ruggeri, Veseli, Bohinen, Di Tacchio, Obi, Radovanovic, Zortea, Mikael, Mousset, Perotti. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Tolfo e Paganessi.

QUARTO UOMO: Marchetti.

VAR: Chiffi.

AVAR: Passeri.

DIRETTA TV: Sky e Dazn.