A casa di Dzeko sarà onda granata: esaurito il settore ospiti per Inter-Salernitana

"Sold out": il cartello del tutto esaurito è stato esposto dalle ricevitorie, dove sono stati polverizzati i 3270 biglietti settore ospiti riservati ai tifosi della Salernitana, in occasione della trasferta di Milano del 4 marzo, contro l'Inter. L'avviso non ha però scoraggiato i supporter del cavalluccio marino. Continua, infatti, a ritmo incessante l'acquisto di biglietti di altri settori dello stadio Meazza, in particolare la tribuna arancione, la tribuna verde e la curva Sud.

Aria di esodo e di Champions

La partita sulla carta ha il pronostico chiuso: l'Inter è molto più forte della Salernitana. Sospinta però dal messaggio pubblicato su Instagram dal proprio allenatore, Davide Nicola, la squadra granata crede follemente e ferocemente nell'impresa. "E' finita si dice quando è finta", è la convinzione di tutti, ambiente compreso. Inoltre la partita contro la Salernitana giunge come insolito spartiacque per l'Inter, al centro di una settimana ad altissima scarica di adrenalina. Martedì 1 marzo, lo squadrone allenatore da Simone Inzaghi è atteso dal derby di Coppa Italia contro il Milan e il martedì successivo la sfida alla Bersagliera dovrà presentarsi in Inghilterra, a casa del Liverpool, a caccia dell'impresa Champions ribaltando il risultato maturato all'andata. Inzaghi contro la Salernitana dovrà necessariamente fare turnover ma non significa seconde linee perché l'Inter è una corazzata. Il cervello, però, è sempre difficile da allenare: se i campioni d'Italia in carica prendessero sotto gamba inconsapevolmente la partita, la Salernitana sarebbe pronta ad approfittarne.