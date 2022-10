La Salernitana nella Scala del calcio, parla Nicola: "Contro l'Inter giochiamo grintosi e spensierati"

Fazio alza bandiera bianca: "Non è ancora tra i convocati", dice Davide Nicola nella conferenza di presentazione di Inter-Salernitana. "Sono convocati - aggiunge - sia Bohinen sia Lovato". La Salernitana ha le sue certezze tattiche, però ci potrebbero essere variabili tattiche, nella interpretazione degli uomini. Ad esempio Candreva: "Ha già giocato come mezzala e può giocare esterno. Sposto giocatori in altri ruoli solo quando ci sono grosse emergenze, altrimenti non credo a questa evenienza, perché significherebbe non comunicare fiducia. Invece prima o poi ciascuno ha una chance. Candreva può fare tutto e ha mostrato dati di rendimento impressionanti".

Lo scenario

"Credo che neppure l'Inter attui un turnover particolare e quindi mi riservo di conoscere i loro interpreti per applicare anche delle scelte". Contro il Verona, la Salernitana ha preferito anche aspettare (anzi, l'allenatore corregge e converte in "occupare altezze di campo in modo diverso"). Accadrà anche contro l'Inter? "Vogliamo mantenere lo stesso livello di aggressività. Stiamo lavorando molto su questa interpretazopne e dobbiamo essere bravi, perché l'Inter sa aggredire molto alta ma anche difendersi molto bassa. Dovremo alzare al massimo la nostra comunicazione interna, perché ci sarà una straordinaria cornice di pubblico. Dovremo essere bravi a gestire i dversi momenti della partita". Con il gol al 94', firmato Dia, la Salernitana ha dimostrato di non mollare mai. Il gol è arrivato anche con azioni di pregevole fattura. "Non è scindibile l'estetica dall'efficacia; una squadra è bella anche quando è fluida, altrimenti significherebbe entrare in un dualismo che ha stufato. Non si può giocare bene e vincere. C'è qualcosa che ha a che fare con il palleggio e con le caratteristiche dei giocatori. Noi ci lavoriamo quotidianamente".

La tattica

E' possibile un cambio di atteggiamento tattico dall'inizio? "Sì, 3-4-2-1 dall'inizio e anche con un'interpretazione di gioco dinamico, in base all'impostazione che avrà l'Inter. Potrebbe essere, potrà Non dobbiamo perdere, però, la nostra qualità e attitudine. Quelli dell'Inter sono giocatori abituati a giocare ogni tre giorni, hanno energie fisiche e mentali a sufficienza. Affrontiamo una delle squadre più complete e forti, insieme al Napoli che sta facendo benissimo. Per qualche nostro giocatore sarà anche la prima volta, noi vogliamo affrontarla come ulteriore step di crescita". Bohinen e Bradaric sono in condizione di partire dall'inizio? "Non può farlo Bohinen, è la prima volta che viene convocato e ha bisogno di inserirsi nel gruppo squadra. L'infortunio lo tiene lontano dal 7 agosto e deve assaggiare il campo un po' alla volta. Bradaric, invece, può farlo, dipende anche dalle caratteristiche che l'Inter metterà in campo". Dia torna titolare? "Sto pensando anche a questo ma davanti sono contento di tutti e abbiamo provato anche qualche bella novità che mi è piaciuta ma non ve lo dico". Mancheranno Fazio e Radovanovic e il capitano lo elegge la squadra. Chi sarà il capitano? Nicola sorride e risponde: "E' vero che la squadra elegge il proprio capitano e per domani lo ha scelto. Domani vedrete". La partita contro il Verona ha tolto un peso, forse. "Vivo con equllibro i vari step di crescita, mai come un peso ma con entusiasmo, altrimenti questo mestiere non lo farei. Domani dovremo mettere in campo una prova di grande carattere, compattezza e consapevolezza" . Non c'è un vice Bohinen con quelle caratteristiche. Nicola lo conferma. "Abbiamo provato anche il doppio mediano studiando pure la partita dello scorso anno. Giocando con il doppio mediano, però, ci è anche capitato di svuotare il centrocampo. Abbiamo provato tutte e due le cose. Dipenderà - ripeto - dalla nostra interpretazione e dalle loro caratteristiche".