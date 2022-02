Effetto Inter, assalto granata alle ricevitorie: sold out ormai vicino

Salerno nel pallone: i tifosi si sono trasferiti in ricevitoria, dove hanno fatto il pieno di biglietti. C'entra non solo la prevendita dei tagliandi per Salernitana-Bologna (sabato 26 febbraio, ore 15, stadio Arechi) ma anche e soprattutto l'esodo di Milano. Allo stadio Meazza, il 4 marzo, è in programma Inter-Salernitana. I campioni d'Italia in carica saranno reduci dal match di andata della Coppa Italia - il derby - e saranno anche proiettati verso la sfida di ritorno a Liverpool, Champions League. Per la Salernitana ed i propri tifosi, invece, tutte le partite hanno il profumo di Champions, nel senso che sono come finali. Da qui, la necessità di compattarsi e di sostenere la Salernitana, in casa e fuori.

I dati

C'erano 3270 tagliandi a disposizione - terzo anello blu - per la trasferta di Milano ed i tifosi della Salernitana hanno subito polverizzato le scorte. Oggi i pochi fortunati potranno ancora sperare di intascare il prezioso tagliando. Ieri sera, le ricevitorie hanno chiuso al pubblico con 400 biglietti disponibili (precisamente 391 oggi alla riapertura). Nel frattempo la Salernitana ha comunicato che sono già esauriti i biglietti gratuiti under 14, diversamente abili, Coni, Aia e Figc per la partita casalinga contro il Bologna. Biglietti disponibili: altri 7688. Disponibilità curva Sud Siberiano: 865.