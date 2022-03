Striscione pro Ucraina e maglia in ricordo di Anna Borsa: a Milano vincono gli ultras

Squadra in casa

Tifosi presenti e promossi per distacco. Salernitana rimandata al Sassuolo, ultima luce, ultima insegna accesa. A fine partita, persa 5-0, il capitano della Salernitana, Milan Djuric, ha chiamato a raccolta i giocatori per tributare l'ultimo applauso ai tifosi giunti in massa allo stadio Meazza. Ce n'erano circa 6mila.

La solidarietà

Nel settore ospiti, terzo anello blu, è stata esposta una bandiera con i colori giallo e blu dell'Ucraina. Poi è comparso uno striscione di sostegno e vicinanza, scritto in cirilico. Alciuni tifosi provenienti da Pontecagnano Faiano hanno anche posizionato una maglietta commemorativa in ricordo di Anna Borsa, giovane vittima di femminicidio. "Anna riposa in pace", c'era scritto.