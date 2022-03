Effetto Juventus: è caccia al biglietto ma il settore ospiti è troppo piccolo

Squadra in casa

Squadra in casa Juventus

A casa di Vlahovic e Dybala, c'è un settore ospiti troppo piccolo per soddisfare la fame di Salernitana. I tifosi granata hanno già preso nota: non potrà esserci esodo il 20 marzo all'Allianz Stadium, in occasione di Juventus-Salernitana.

I dati

Ci sono soltanto 762 posti a disposizione dei tifosi della Salernitana. E' il risultato della capienza (1016) ricalibrata al 75% per disposizione governative. I tagliandi costeranno 23 euro. Già mobilitati i gruppi ultras ma la difficoltà è doppia. Al netto della capienza, la Juventus non dà possibilità di acquistare i biglietti attraverso le ricevitorie abilitate, perché il club bianconero non si rivolge ad operatori. La vendita, infatti, avviene attraverso il canale diretto, cioè attraverso il proprio sito ufficiale e solo previa registrazione. I biglietti potranno essere ceduti solo ai possessori di fidelity card.