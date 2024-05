Madama Bersagliera, impresa sfiorata: la Salernitana pareggia contro la Juventus

La Salernitana con la rabbia e la Juventus con... Rabiot, ma solo al 92'. I granata vendono carissima la pelle all'Allianz Stadium e sfiorano l'impresa in casa bianconera. Finisce in parità, ma a leggere bene questo pareggio che non serve a niente se non per la gloria e le statistiche, la Salernitana può quasi recriminare più del 2-2 che confezionò ai tempi di Nicola e di Candreva. Perché al 97', in pieno recupero, Basic manda alle stelle - più delle tre juventine sul petto - l'occasionissima del potenziale 1-2. E se la Salernitana si fosse ritrovata ancora in corsa per la salvezza? Risponde sarebbe solo esercizio masochista, perché i granata sono retrocessi, ma almeno regalano una piccola soddisfazione al proprio popolo. Va agli archivi una notizia, è storia: in tre passaggi all'Allianz Stadium, la Salernitana ha pareggiato due volte. Bravo Colantuono a tenere la squadra sul pezzo, evitandole di sbracare. Poi la Bersagliera è stata anche fortunata (tre legni colpiti dalla Juventus), ma ha retto, se l'è giocata, in campo ha avuti un segno, un equilibrio, una dignità di squadra.

La cronaca

Dopo 13 secondi ci prova Ikwumesi - fuori - e dopo sei minuti va al tiro Pierozzi, tra le braccia di Szczesny. In mezzo, c'è l'occasione granata potenzialmente più pericolosa: Vignato ha praterie da percorrere, si accentra, ignora Ikwuemesi, si specchia ad oltranza e viene raddoppiato. Poi si sveglia la Juventus all'8' e Vlahovic, sotto l'acquazzone si imbatte nel prodigio di Fiorillo che prolunga il pallone sulla traversa. I bianconeri puntano alla qualificazione aritmetica in Champions League, che vale quasi 19 milioni La Salernitana, di contro, gioca per la gloria, per l'orgoglio, per la vetrina (Tchaouna su tutti) e per i 200 supporter che hanno deciso di seguirla anche all'Allianz Stadium.

La contestazione

Poi i granata conservano equilibri e fiducia e ottengono pure un calcio d'angolo. Lo batte Sambia al 27', Pierozzi si inserisce e in torsione, di testa, sorprende Szczesny sul primo palo. Vorrebbe festeggiare il primo gol in Serie A ma viene accolto da fischi e cori rivolti alla squadra ("mercenari" e andate a lavorare"). Poi gli ultras alzano i decibel quando al 37' Tchaouna fa Tchaouna - falcata sulla destra e assist nel cuore dell'area, ma Ikwuemesi commette un errore nello stop cla-mo-ro-so e favorisce l'uscita a valanga di Szczesny per evitare lo 0-2.

La ripresa

Illing per Kostic, Chiesa per Kean e Miretti per McKennie sono le mosse di Allegri per svegliare la Juventus alla ripresa. Ci prova, invece, subito Tchaouna con la consueta andatura che prevede strappo, accelerazione e tiro di sinistro: mira alta al 46'. Di un sofffio, invece, il pallone che Fazio colpisce di testa, sugli sviluppi di una mischia in area. La Salernitana non ha gli attaccanti giusti - Tchaouna o tira e segna oppure deve fare l'assist-man ma trova il deserto - come nel caso del contropiede che Coulibaly spreca al 59'. La Juventus, invece, si distende in contropiede con Vlahovic e va vicinissima all'1-1 che l'atttaccante serbo non trova perché indirizza il pallone pochi centimetri oltre il palo alla destra di Fiorillo in uscita. Legowski per l'evanescente Vignato e Kastanos al posto del generoso ma sprecone Ikwuemesi sono le pedine che Colantuono piazza sullo scacchiere granata nella parte centrale del secondo tempo. Poi occorre il migliore Fiorillo, volo plastico sulla propria destra, per dire no al colpo di testa in torsione di Milik, da poco entrato per rilevare Vlahovic (80'). Poi Miretti prende la mira all'88' e colpisce l'incrocio dei pali. Pasalidis per Zanoli e Pellegrino per Sambia servono a Colantuono per sostituire gli ammoniti e rafforzare gli ormeggi in difesa eliminando i quinti e gioando solo con gli stopper nei sei minuti finali di assalto juventino. Ma al 92' Rabiot sfugge a Basic su calcio d'angolo e trova l'1-1.