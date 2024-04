Ultima volta all'Allianz Stadium: la Lega ha comunicato la data di Juventus-Salernitana

Una delle prime volte nelle quali gli ultras granata sdoganarono il coro "Ricordati di me, anche quando a fine campionato sono sempre qua a cantare oltre il risultato" fu all'Allianz Stadium di Torino. Il coro non nacque sui gradoni juventini, ma la partita contro la Vecchia Signora era appena terminata e nella stagione del 7% gli ultras continuarono a cantare per la propria casacca, nonostante la sconfitta. Poi arrivarono la salvezza dei miracoli e il pareggio gagliardo ottenuto in casa della Juventus, nonostante l'hastag beffardo "Toninotieniciingioco", che i bianconeri vollero coniare per sottolineare che il gol del possibile 3-2 era regolarissimo, perché Candreva teneva in gioco chi aveva colpito di testa. Acqua passata, ricord forti ma adesso da consegnare agli archivi.

La data e l'orario

La Salernitana ritornerà all'Allianz Stadium il prossimo 12 maggio alle ore 18. La Lega Serie A, infatti, ha comunicato data e ora della nuova giornata di campionato, la terzultima. La Salernitana, dunque, affronterà l'Atalanta di Ederson il 6 maggio alle ore 18 e poi scenderà in campo a Torino. In attesa del ritorno in Serie A, la partita segnerà il congedo dei granata da un altro stadio iconico. Poi ci sarà la partita contro il Verona - delicatissima, sotto il profilo dell'ordine pubblico - allo stadio Arechi, infine la trasferta a San Siro contro il Milan, che farà suonare il gong del campionato. Il patron Iervolino nel frattempo è al lavoro con l'ad Milan per il progetto di rilancio della Salernitana. Ieri a Roma l'uomo dei conti ha incontrato il presidente granata per cominciare a definire la strategia che in breve tempo, entro la fine di maggio, dovrà portare ad ufficializzare il nome del nuovo direttore generale e diesse della Salernitana. I primi candidati forti sono Angelozzi del Frosinone e Sogliano del Verona, seguiti da Meluso e Faggiano. Nel nuovo management potrebbe rientrare anche Francesco Montervino.