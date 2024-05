Juventus-Salernitana all'Allianz Stadium, le probabili formazioni

La partita conta solo per la Juventus: se i bianconeri battono la Salernitana, hanno la certezza dell'accesso artimetico alla Champions League e la qualificazione porta un dote un "gettone" di circa 19 milioni di euro. Di contro i granata, ultimi in classifica e retrocessi di fatto già a febbraio, giocheranno solo per salvare l'onore e per tentare un risultato ad effetto, allo scopo di regalare una piccola soddisfazione ai 165 supporter presenti nel settore ospiti, oltre a quelli che seguiranno la partita in streaming, da casa.

La tattica

Colantuono, che festeggerà le 250 presenze sulle panchine di Serie A, rinuncerà a Candreva, Ochoa, Gyomber, Manolas, Boateng. Granata in campo con Ikwumesi in attacco, Tchaouna e Vignato a sostegno. Squalificato Bradaric: al suo posto Sambia, Zanoli a destra. Modulo 3-4-2-1. Allegri non rinuncia al collaudato 3-5-2. Ha un doppio dubbio: le condizioni fisiche precarie di Chiesa e Yildiz. In attacco schiererà Vlahovic e Milik. Fischio d'inizio alle ore 18.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. In panchina: Perin, Pinsoglio, Djalò, Nicolussi Caviglia, Miretti, Alcaraz, Kean, Yildiz, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. In panchina: Costil, Salvati, Ferrari, Pasalidis, Pellegrino, Di Vico, Kastanos, Legowski, Sfait, Ikwuemesi, Simy, Weissman. Allenatore: Stefano Colantuono.