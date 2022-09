Salernitana allo Stadium contro la Juventus: appuntamento con la storia, le formazioni

Squadra in casa

Appuntamento con la storia, notte di stelle allo Juventus Stadium. Nella culla bianconera, contro una squadra di campioni, la Salernitana andrà a caccia dell'impresa. La squadra di Allegri, reduce dall'impegno di Champions League contro il Psg e protesa verso la preparazione del prossimo turno europeo contro il Benfica, dovrà rinunciare a Pogba, Di Maria, Locatelli e Szczesny. Nicola, tecnico granata, propone invece la coppia Dia-Piatek in attacco. In difesa c'è Daniliuc. Maggiore a centrocampo vince il ballottaggio con Kastanos. Al seguito della Salernitana ci saranno non meno di 2500 tifosi.

Le formazioni



JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

In panchina: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Cuadrado, Danilo, Miretti, Fagioli, Kean Soulè. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi; Piatek, Dia.

In panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Capezzi, Iervolino, Kastanos, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova.

ASSISTENTI: Scarpa e Trinchieri.

QUARTO UOMO: Sozza.

VAR: Banti.

AVAR: Meli.