La Salernitana per l'onore e la Juventus per la Champions: granata di scena a Torino

Il campionato di Serie A della Salernitana si avvia mestamente alla conclusione. La sfida alla Juventus, in programma domenica 12 maggio nella prestigosa cornice dell'Allianz Stadium, le ricorda, però, cosa sta per lasciare, che cosa ha perso. Una notte magica - storia della scorsa stagione - i granata mostrarono pure unghie e artigli contro la Vecchia Signora: pareggio a Torino per 2-2, la Juventus protestò a lungo. Adesso Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, dice ciò che suggeriscono tutti gli allenatori delle squadre che stanno affrontando di questi tempi la Salernitana: "Non la sottovalutiamo, i granata sono incappati nella stagione storta". Magra consolazione. Restano i gol subiti a valanga, le due vittorie in campionato, la retrocessione arrivata di fatto a febbraio, il record negativo di punti che rischia di essere aggiornato. Appartiene infatti al Pescara, edizione 2016-2017 e la Salernitana con 15 punti attuali non è riuscita neppure a raggiungere ancora quota 18, quella degli abruzzesi.

Lo scenario

A Torino giocheranno ancora Ikwuemesi, Vignato e Tchaouna. Rientra Pierozzi e può giocare braccetto, Sambia dovrebbe spostarsi a sinistra complice l'assenza di Bradaric. Ma sono dettagli, quisquilie. Ai tifosi della Salernitana interessa, invece, il futuro del club granata e quindi chiedono a Iervolino di organizzare in tempi stretti un piano di rilancio che possa dare di nuovo splendore al cavalluccio marino. Nel frattempo Colantuono, che domani festeggerà il traguardo delle 250 presenze in Serie A, ha chiesto alla squadra di onorare la maglia ed i tifosi che saranno al seguito dei tifosi granata (non meno di 500, nel settore ospiti dell'Allianz Stadium). “Nel nostro campionato tutte le partite sono difficili, a maggior ragione in questo momento particolare perché la Juventus è alla ricerca della matematica qualificazione alla prossima Champions League - ha detto Colantuono parlando al sito ufficiale - Tutto ciò, oltre all’aspetto mentale che comunque incide e alle tante assenze che abbiamo, renderà la gara ancora più difficile. Mi aspetto una prestazione sulla falsariga di quella che abbiamo disputato con l’Atalanta, durante la quale abbiamo fatto la nostra gran bella partita e forse il risultato è anche bugiardo perché poteva finire con un pareggio”.

Le scelte

“Domani rientra Pierozzi dalla squalifica, abbiamo recuperato parzialmente Kastanos che farà parte del gruppo e poi verranno con noi due ragazzi della Primavera che completeranno la rosa in virtù delle tante assenze. Ikwuemesi ero curioso di conoscerlo meglio al momento del mio arrivo, è un ragazzo che ha delle qualità che deve ancora dimostrare e ho pensato che dargli un po’ di continuità potesse aiutare per trarne un giudizio più completo dato che è un calciatore di proprietà della Salernitana. Simy lo conoscevo già molto bene e Tchaouna sta dimostrando sul campo di meritare di giocare perché in questo momento è un calciatore che fa la differenza per noi”. Il mister ha quindi concluso: “Dobbiamo affrontare queste partite che mancano con una certa mentalità e lo spirito giusto. Dobbiamo dimostrare rispetto per la maglia che è fondamentale, per la gente che verrà a vedere la partita, per la Società e per amor proprio. Servirà una partita importante, non guarderò il risultato perché è riduttivo ma la prestazione perché ti fa capire tante cose e a volte ti fa anche cambiare qualche scenario. Non vado dietro ai numeri, mi fa piacere per le 250 panchine in Serie A ma lo reputo un semplice dato statistico e preferisco restare concentrato sulla gara di domani”.

I convocati



Prima della partenza per Torino, il tecnico della Salernitana ha diramato la lista dei convocati: portieri Costil, Fiorillo, Salvati; difensori Fazio, Ferrari, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli; centrocampisti Basic, Coulibaly, Di Vico, Kastanos, Legowski, Sfait, Vignato; attaccanti Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman. Nella lista, dunque, c'è spazio anche per i baby Ferrari e Di Vico, provenienti dalla formazione Primavera.