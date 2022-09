Var e rissa: il giudice sportivo multa e squalifica il granata Fazio

La temuta stangata non c'è stata: dopo i cartellini rossi sventolati sotto il naso di tesserati della Juventus e della Salernitana, durante la rissa sedata a fatica dall'arbitro all'Allianz Stadium, il giudice sportivo ha diffuso il comunicato ufficiale con multe e squalifiche.

Le sanzioni

Non pesantissime, non lunghe. Il capitano della Salernitana, Federico Fazio, è stato fermato per una giornata e salterà, quindi, la prossima partita contro il Lecce, in programma il 16 settembre alle ore 20.45. Dovrà pagare anche 6.500 euro di multa: 5000 perché al 50' ha spinto ripetutamente sul petto un avversario e 1500 perché ha anche protestato con gli ufficiali di gara e da capitano la sanzione è aggravata. Squalificato anche un componente dello staff di mister Nicola: si tratta di Celia. Squalificati gli juventini Cuadrado e Milik. Quest'ultimo non è stato protagonista della zuffa ma era stato espulso perché in maniera improvvida, da ammonito, aveva tolto la maglia per festeggiare il provvisorio 3-2, poi annullato su segnalazione del Var. Squalicato per una giornata e multato (15mila euro) anche l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.