Salernitana senza limiti, la voce dei tifosi: "C'era fallo su Candreva"

"Prima del fallo da rigore commesso da Lassana Coulibaly c'era fallo su Candreva". Messaggi a raffica: i tifosi scompongono le immagini della partita Juventus-Salernitana e ripensano ai momenti concitati della sfida pareggiata all'Allianz Stadium per 2-2. La squadra granata ha ondeggiato tra la favola e l'incubo, la vertigine e il brivido. Ha dominato nel primo tempo e si è disunita nel secondo fino a rischiare il tracollo. Resta la prestazione: è di altissima qualità, la Salernitana ha dimostrato di essere molto vicina all'ultimo e definitivo step di crescita.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "Siamo grandi: venire allo Juventus Stadium e giocare con queste personalità e intensità, mi rende orgoglioso dei granata. La squadra è stata sempre alta e molto fisica, non rinunciando mai alla costruzione del gioco. Il primo tempo è semplicemente una lezione tattica di Nicola ad Allegri, un dominio assoluto, poi gli episodi sfavorevoli li devi sempre mettere in conto, primo fra tutti l'ingenuità di Vilhena sul rigore. E pensare che al 91esimo eravamo a pari punti... I tre punti li conserviamo per venerdì sera". Antonio Positano: "Meritavamo di vincere. Peccato per gli errori di leggerezza di Coulibaly e Vihena. Infine prima del rigore c'era un fallo su Candreva. Comunque va bene così". Paolo Toscano: “Resta davvero tanto amato in bocca. Abbiamo giocato benissimo, dominato la partita. Peccato per un leggero calo nel secondo tempo. Sicuramente il pari ci sta stretto e la sconfitta sarebbe stata una beffa davvero troppo grande. Sono sempre più convinto che quest’anno ci toglieremo molte soddisfazioni". Ciro Troise colloca il 2-2 granata tra le imprese storiche del weekend sportivo. La sua chiosa: "Ad un soffio dall'impresa in una giornata storica per lo sport italiano con l'Italbasket che batte la Serbia di Jokic e soprattutto l'Italia del volley campione del mondo".