Campionato dei paradossi, la voce dei tifosi: "L'impresa granata contro la Juventus aumenta la nostra rabbia"

Guardi la Juventus arrancare fino al 92' e Basic sbagliare il gol del colpaccio al 97'. Poi aggiorni la classifica e mentalizzi che un goccio d'acqua non cancella la sete di una stagione disastrosa, vissuta di stenti e mortificazione. La delusione non passa: il sentimento che accomuna i tifosi della Salernitana, anche dopo l'impresa compiuta dalla squadra all'Allianz Stadium, è di profonda amarezza per l'andamento della stagione balorda, buttata al vento a febbraio. Lottano tutte per la salvezza: almeno sei squadre. Restano a galla nonostante l'incredibile serie di sconfitte che continuano a collezionare. La Salernitana, invece, è fuori dai giochi salvezza da febbraio e adesso può solo ambire a battere il Verona (partita delicatissima dal punto di vista dell'ordine pubblico, Gos in programma martedì a mezzogiorno) per toccare quota 19 punti in classifica ed evitare così la macchia del record negativo di tutti i tempi, con i tre punti a partita. Appartiene al Pescara, edizione 2016-2017.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi riflette anche sui motivi tattici che hanno portato la Salernitana a produrre un gioco più brioso, di squadra, a tratti con verticalizzazioni. Poi la squadra dopo sessanta minuti conferma le proprie fragilità, ma è innegabile che senza il proprio "centro di gravità permanente e totem", sia anche spinta a cercare altre strade per la manovra. Il commento: "Due partite senza Candreva Mister 500 presenze e due partite che sembrano tali di cotanto nome. Mi si dirà: è finito il campionato sono squadre già in clima zoccoli e ombrellone. La Salernitana ha affrontato squadre impegnate per raggiungere un obiettivo importante, come l'Atalanta, impegnata su tutti i fronti. Ma ormai va così e nell'attesa della venuta del verbo di Iervolino accontentiamoci del nulla misto a niente. A pensarci bene, il giovane Pellegrino andrebbe portato a Lourdes per una benedizione; quando entra lui, non si capisce più niente. Attendiamo le decisioni e gli annunci del presidente Danilo Iervolino". Il commento di Mario De Rogatis: "Sembra una versione onirica del gioco del calcio: questa Salernitana che può addirittura recriminare per un pareggio strappato all'Allianz Stadium e che ha recuperato un minimo di dignità sportiva. Ma non cambia assolutamente il giudizio su una stagione incommentabile e arrendevole, come non si era mai visto in passato. Che passino velocemente le due prossime giornate, inutili, e poi ricominciamo con la passione incancellabile che ci distingue". Antono Positano rispolvera un coro della curva Sud Siberiano, a propria volta ispirato alle canzoni della tifoseria argentina del San Lorenzo: "Una gitana hermosa tirò las cartas". Commenta: "Possiamo essere mortificati ed umiliati da giocatori e società ma oggi più che mai sono convinto che la gitana abbia torto. Vedere la partita con alcuni amici ed esultare ed imprecare per quello che è successo a Torino,nonostante già retrocessi da dicembre, fa capire che la NoSTRA FEDE MAi Morirà!". Paolo Toscano, la sintesi: "Queste prestazioni fanno ancora più rabbia! Bastava poco per svoltare!".