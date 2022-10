Ko Santa Maria Cilento, ultimo in classifica

SANTA MARIA CILENTO-SANT'AGATA 0-3

Santa Maria Cilento: Grieco; Ferrante (6?st Capozzoli), Campanella, Scalia (16?st Ventura); De Marco, Coulibaly, Pane (1? st Cuzzilla), Ziello (1?st Citro), De Mattia; Tandara, Yeboah (6?st Bonanno). A disposizione: Guerra, Diop, Ferrigno, Di Peri. All. Francesco Di Gaetano.

Sant?Agata: Curtosi; Casella, Demoleon (30?st Brunetti), Duli; Morleo, Calafiore, Mazzamuto (23?st Monteiro), Squillace (21? st D?Aleo); Vitale (38?st Scolaro), Cicirello, Bonfiglio (33?st Nasini). A disposizione: Quartarone, Napoli, Maesano, Raspaolo. All. Leonardo Vanzetto.

Arbitro: Antonio Monesi di Crotone.

Reti: 33?pt Squillace, 35?pt Morleo, 6?st Vitale.

Sconfitta casalinga per il Santa Maria Cilento. Questa la cronaca de match. Al 2? punizione di Ziello che termina a lato. Al 6? altra punizione di Ziello con parata di Curtosi che devia in angolo. Al 10? azione personale di Yeboah che in posizione defilata calcia addosso a Curtosi. Al 12? tiro dalla distanza di Ziello che termina di poco fuori. Al 33? Squillace su calcio di punizione realizza l?1-0 per il Sant?Agata. Al 35? Morleo raddoppia grazie all?assist di Cicirello sull?out di destra. Al 42? Morleo cerca il tocco morbido su Grieco, ma la palla termina alta. Al 45? azione confusa in area di rigore con protagonista Yeboah. Cerca il tiro, ma non c?è spazio, allora opta per un passaggio al centro che trova però solamente la deviazione di un difensore avversario. Al 4? della ripresa De Marco rientra, ma il suo destro termina largo. Al 5? Vitale cala il tris dopo l?ottima azione personale di Bonfiglio concluso con l?ottimo passaggio smarcante. Al 7? tiro di De Marco al limite dell?area di rigore che termina alto. Al 9? conclusione dalla distanza di Bonfiglio con palla fuori. Al 20? De Marco a botta sicura si vede negare il gol dell?1-3. Palla di Citro per l?esterno, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere. Al 41? Destro al volo di Bonanno all?interno dell?area di rigore. Respinta in angolo dal portiere. Al 42? calcio d?angolo per il Santa Maria, colpo di testa di Campanella e respinta ancora di Curtosi.