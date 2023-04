L’Agropoli accede ai playoff da seconda

AGROPOLI: Gesualdi, De Sio, Maiese D. (75′ Russo), Salerno, Follera, Giordano (70′ Vuolo), Arevalo (85′ Infimo), Monteiro, Abayian, Natiello, Maiese M. (47′ De Mattia) All. Turco.

FAIANO: Senatore, Somma, Grande, Lopetrone, Consiglio, Ietto, Bove, Erra, Pellegrino, Sebbouh, Irpino. All. Pepe.

RETI: 9′ Sebbouh (F), 69′ Abayian (A).

ARBITRO: Bruschi di Ferrara

Con il pareggio interno contro il Faiano di mister Pepe l’US Agropoli accede ai playoff da seconda in classifica e affronterà il Solofra. La gara del “Guariglia” è condizionata, soprattutto nel primo tempo, dalla forte pioggia che limite le il fraseggio delle due compagini. Gli ospiti la sbloccano subito con il gol di Sebbouh che sfrutta al meglio una disattenzione della difesa dei cilentani. La risposta dei delfini è affidata alle conclusioni di Arevalo, al 17esimo, e di Salerno, dieci minuti prima della fine del primo tempo. In entrambi i casi però la mira non è quella delle migliori. Nella ripresa partono subito forte i padroni di casa. Natiello mette i brividi al Faiano con una conclusione dalla distanza che sfiora il palo. Passano pochi minuti però e i biancoverdi, oggi in divisa completamente nera, sfiorano il raddoppio con Pellegrino che salta Gesualdi ma conclude sull’esterno della rete a porta libera. Scampato il grande pericolo l’Agropoli pareggia con Abayain che in area di rigore mette alle spalle di Senatore. Sempre l’argentino, sul finale, ha un’altra grande chance ma questa volta manca il colpo che avrebbe deciso la gara.