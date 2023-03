L'Agropoli frena ancora al 'Guariglia'

AGROPOLI: Gesualdi, Pollio (89′ Iuliano), Maiese D., Urruty (32′ De Mattia), Follera, Pantano (75′ Giordano), Maiese M. (64′ Salerno), De Sio, Abayian, Natiello, Infimo (64′ Russo). All. Turco.

CAROTENUTO: Avino, Ioio, Severino, Palumbo, Capaldo (84′ Brogna), Avolio, Mingione, Coppola, D’Anna (53′ D’Acierno), Barbarisi, Diallo (95′ Ferrara). All. Bianco.

RETI: 20′ Diallo (C), 39′ Natiello (A), 47′ Abayian (A), 61′ Barbarisi (C).

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore

Stop casalingo per l’Agropoli che viene fermata sul 2-2 da un tonico Carotenuto. Al “Guariglia” Turco deve fare a meno di Arevalo squalificato con Infimo che si guadagna una maglia da titolare. Al sedicesimo del primo tempo Abayian prova subito a trovare il vantaggio ma Avino si distende bene e blocca in tuffo. Un minuto più tardi fuorigioco dubbio chiamato ad Infimo lanciato a rete. Proteste da parte del pubblico di casa. Prima del ventesimo si fa vedere anche il Carotenuto. Diallo raccoglie dal limite ma il suo piattone si spegne sul fondo. Sono le prove generali del gol ospite che arriva sempre da Diallo, bravo a saltare più alto di tutti su corner dalla destra. L’Agropoli si riversa in avanti ma ancora gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Mingione che sfiora la porta con una conclusione rasoterra dal limite dell’area. Scampato il pericolo i delfini trovano il pari con il solito Natiello che di destro supera Avino e sigla l’uno a uno. La rete manda anche le squadra al riposo. Nella ripresa i ragazzi di mister Turco partono benissimo e al terzo arriva il vantaggio con Abayian. Spettacolare la sua torsione di testa dopo il cross sul primo palo di Mattia Maiese. All’undicesimo occasione per il doppio vantaggio ma Infimo non trova la porta dopo il contropiede portato avanti da De Mattia. Con il passare dei minuti si riaffacciano avanti gli ospiti e alla fine il pari arriva subito dopo il quarto d’ora della seconda frazione. Gesualdi compie un miracolo sul tentativo di D’Anna ma sugli sviluppi dell’azione arriva il destro preciso di Barbarisi che trafigge il portiere argentino. Ristabilita la partita ancora cilentani in fase offensiva. Il forcing è forsennato ma alla fine il punteggio non cambia più.