L'Agropoli ha comunicato di aver tesserato il calciatore Urruty Bourras. Argentino, classe '93, vanta già una grande esperienza in Italia e numerose presenze in serie D con le maglie di Fasano e Rende. In passato inoltre ha vestito anche le casacche di Rosolini, Sandonà, Penne e Corato. Il calciatore va ad arricchire la linea mediana a disposizione di mister Turco.