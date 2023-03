AGROPOLI: Gesualdi, Pantano, Maiese D., Salerno (72′ Pollio), Follera, Urruty (72′ Infimo), Arevalo, De Sio, Abayian, Natiello, De Mattia (65′ Maiese M.). All. Turco.

LIONI: Caputo, Acka, Di Ruocco, Asante, Campagnuolo (72′ Luongo), Gala, Ciociola (78′ Rizzo), Greco (72′ Battaglia), Zinno (65′ Sidibe), Moccia, Visciano (83′ Pappalardo). All. Caruso.

RETI: 14′ Natiello (A), 19′ Zinno (L).

ARBITRO: Esposito di Ercolano.

In un clima quasi primaverile e con un bella cornice di pubblico, l’Agropoli non va oltre il pari contro il Lioni. Ai delfini non mancano le occasioni e trovano il vantaggio già al quarto d’ora di gioco con il gol del solito Natiello che batte Caputo direttamente da calcio d’angolo. Il vantaggio però dura poco perchè l’errore di Gesualdi favorisce la conclusione vincente di Zinno. I cilentani si riversano in avanti e ci riprovano già alla mezz’ora con Salerno ma la conclusione dal limite si perde sul fondo. Altro tentativo di Arevalo quattro minuti più tardi. L’uruguaiano si lancia in profondità ma la conclusione è alta. L’ultimo squillo ancora di Natiello su calcio piazzato: tiro rasoterra bloccato dall’estremo difensore irpino. Nella seconda frazione i ragazzi di Turco vogliono il vantaggio, Salerno nei primi cinque minuti ci prova due volte senza trovare la conclusione giusta. Nel finale i pericoli maggiori per la squadra di mister Caruso. Abayian al novantesimo manca clamorosamente la palla del vantaggio e dopo un minuto si vede deviare in angolo un ottimo colpo di testa. L’ultima speranza è affidata invece al sinistro di Mattia Maiese che però spara alto da buona posizione.