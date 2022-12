L'Agropoli si separa da due giocatori

Le strade dell'Agropoli e di Vincenzo Margiotta si dividono. La società ha ringraziato il calciatore per l'impegno, l'attaccamento e la professionalità messi in campo quotidianamente. Vincenzo è stata una guida nei momenti bui e in quelli migliori. Da vero capitano ha sempre dimostrato le doti umane che rappresentano l'intera città. Agropoli sarà sempre casa sua e il Guariglia il suo giardino personale. Per scelte tecniche è stata presa questa decisione: "Ringrazio la società, i compagni e tutta la città - il saluto di Margiotta -. Agropoli mi ha dato più di quanto un calciatore possa sperare e il mio cuore sarà sempre biancazzurro". Non solo Margiotta, l'Agropoli saluta anche il calciatore Francesco Santonicola, ringraziato dal club per quanto dimostrato con la maglia dei delfini. Attaccamento, sacrificio e spirito di squadra sono doti che difficilmente si trovano in tutti i calciatori. Anche in questa circostanza la decisione è stata presa per scelta tecnica.