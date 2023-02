L'Agropoli torna alla vittoria e lo fa grazie ad una prestazione di carattere. Decide la gara contro il Vico Equense il gol in mischia di Vuolo allo scadere del primo tempo. Ad aprire la girandola delle occasioni un tiro di Abayian fuori di poco. Siamo al dodicesimo. Intorno metà frazione invece palo direttamente da calcio d’angolo del solito Natiello. Due minuti dopo la mezz’ora squillo per i locali. Ascione da pochi passi alza sopra la traversa. A ridosso degli ultimi cinque minuti di gioco doppia chance per l’Agropoli. Ci prova prima Natiello su punizione, deviata in corner, e poi su angolo Follera non trova la porta da buona posizione. Il gol però arriva al terzo minuto di recupero del primo tempo. Vuolo su palla inattiva è il più lesto di tutti e mette in rete. Nella ripresa si aprono gli spazi per l’Agropoli ma la prima chance capita sui piedi di Cuomo che non sfrutta una conclusione da buona posizione. La risposta è il colpo di testa di Padovano fuori di poco. Al 23esimo proteste cilentane per il calcione rifilato a Natiello dopo un destro dai pressi del dischetto, per l’arbitro è tutto regolare. Negli ultimi minuti ancora pericoli per l’area vicana. Il più grande è per l’incursione del subentrato Arevalo. L’uruguaiano però calcia al lato. L’ultimo sussulto della gara è il salvataggio sulla linea di Urruty sulla conclusione a botta sicura di Manzi.