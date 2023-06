L'Agropoli vince ma non basta

Non è di certo il finale che l'Agropoli voleva, ma il calcio è fatto anche di sconfitte. Con lo stadio Carrano di Santa Maria di Castellabate traboccante di passione, i delfini hanno battuto il Gallipoli 2-1 ma non è bastato per essere promossi in serie D. Al 30’ l’Agropoli passa in vantaggio con Salerno, e al 46’ trova il punto del 2-0 con Infimo. L'andata è però finita 4-1 per i salentini. Al 36’ della ripresa il bomber francese Perchaud risolve una mischia regalando agli ospiti il punto del 2-1.