L’Angri ha ufficializzato Gaetano Maranzino

L’Angri ha comunicato di essersi assicurata le prestazioni sportive di Gaetano Maranzino. Il general manager Antonio De Luca, il direttore generale Remo Luzi, il direttore sportivo Antonio Del Sorbohanno definito ogni dettaglio e ufficializzato l’accordo con il nuovo centrocampista grigiorosso. Queste le prime parole da giocatore dell’Angri di Gaetano Maranzino: “Ho scelto l’Angri senza pensarci due volte. La società è molto ambiziosa e, nonostante avessi altre offerte, ho deciso di vestire la maglia grigiorossa già subito dopo i primi contatti con il direttore sportivo Del Sorbo e con il mister Floro Flores. Ho accettato l’Angri perché so che la piazza è molto calorosa e spero che ogni domenica allo stadio ci siano tantissime persone a tifare per noi”. Gaetano Maranzino cresce nel settore giovanile dell’Inter. Con il club nerazzurro resta due stagioni dove veste le maglie dell’under 17 e under 18. Successivamente si accasa alla Spal dove fa parte dell’under 19. La prima esperienza in prima squadra Maranzino la vive con la maglia del Savoia. Da qui si trasferisce al San Tommaso e poi i campionati giocati con il Chieti e il Sorrento. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato indossando la maglia del Portici. Nonostante la giovane età, Maranzino può vantare oltre 94 presenze in serie D.