L'Angri in crisi ospita il Nardò col vento in poppa

Impegno non facile per l’Angri, che non vince da quattro partite, contro il Nardò che, invece, di partite ne ha vinte quattro nelle ultime cinque. Appuntamento domani alle 14:30 al “Novi” dove i grigiorossi affronteranno i salentini che, attualmente, sono terzi in classifica a quota 17 punti insieme a Gelbison, Casarano e Matera. Cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte per quindici gol messi a segno e nove incassati sono i numeri finora messi insieme dai pugliesi. Fuori casa, sinora, una vittoria, un pareggio e tre sconfitte per quattro gol segnati e il doppio incassati. La classifica marcatori del Nardò è attualmente guidata dalla coppia di attaccanti D’Annna-Dammacco, entrambi autori di tre gol a testa. A seguire il centrocampista Ceccarini e l’attaccante Dambros a quota due. Una marcatura ciascuno per il difensore Urquiza e i centrocampisti Addae, Gentile e Guadalupi.

L’organico a disposizione di mister Nicola Ragno, confermato sulla panchina dei neretini, è di tutto rispetto. Ai confermati Viola tra i pali, De Giorgi, Lanzolla e Urquiza in difesa; Addae, Ciracì e Guadalupi in mediana; Dambros e Ferreira in attacco, si sono aggiunti ulteriori elementi interessanti come Gennari dal Montevarchi e Ingrosso dal Pordenone in difesa; Ceccarini dalla Juve Stabia, Gentile dal Francavilla e Mariani dal Bitonto a centrocampo; Dammacco e D’Anna dal Brindisi in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Giovanni Castellano di Nichelino.

Di seguito l’attuale rosa del Nardò. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

NARDO’ – Allenatore: Nicola Ragno

PORTIERI

1 - Michele Furnari (Proveniente dalla Mazarese – 2003) (0/-0)

22 - Antonino Viola (Confermato – 2003) (7/-5)



DIFENSORI

2 - Francesco De Giorgi (Confermato – 1990) (7/0)

5 - Mattia Gennari (Proveniente dal Montevarchi – 1991) (8/0)

Gabriele Ingrosso (Proveniente dal Pordenone – 2000) (3/0)

6 - Nicola Lanzolla (Confermato – 1989) (8/0)

80 - Jacopo Russo (Proveniente dal Lecce – 2004) (8/0)

21 - Facundo Urquiza (Confermato – 1992) (6/1)



CENTROCAMPISTI

19 - Bright Addae (Confermato – 1992) (8/0)

4 - Simone Ceccarini (Proveniente dalla Juve Stabia – 2005) (7/2)

16 - Luca Ciannamea (Proveniente dal Molfetta – 2005) (5/0)

31 - Mattia Ciracì (Confermato – 2004) (4/0)

8 - Cristian Gentile (Proveniente dal Francavilla – 1999) (6/1)

27 - Luca Guadalupi (Confermato – 1996) (7/0)

23 - Francesco Mariani (Proveniente dal Bitonto – 2002) (5/0)

90 - Stefano Milli (Proveniente dal Cesena – 2004) (6/0)

18 - Giordano Rossi (Proveniente dalla Lazio – 2004) (3/0)

66 - Luca Stragapede (Confermato – 2004) (0/0)



ATTACCANTI

10 - Gaetano Dammacco (Proveniente dal Brindisi – 1998) (6/3)

7 - Lucas Dambros (Confermato – 1996) (8/2)

11 - Simone D’Anna (Proveniente dal Brindisi – 1990) (3/1)

9 - Michel Ferreira (Confermato – 1995) (3/0)

14 – Alessandro Inguscio (Proveniente dall’Audace Cerignola – 2003) (1/0)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Vincenzo Provitolo (P) (Proveniente dall’Afragolese – 2004) (1/-3)

Ezequiel Melillo (C) (Proveniente dal Francavilla e poi ceduto al San Marzano – 1993) (4/0)