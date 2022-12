Squadra in casa

Squadra in casa Atl. Faiano

Quattordicesima giornata del campionato di Promozione per il girone D, con tre partite giocate alla domenica. L'Atletico Faiano ha alazato bandiera bianca in casa contro il Real Palomonte, che si è imposto con il punteggio di 3-2. Non vanno invece oltre il pareggio a reti bianche gli incontri tra Sapri e Atletico San Gregorio, e Poseidon e Calpazio.