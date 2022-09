L’Atletico Faiano corsaro a Capaccio

Atletico Faiano corsaro a Capaccio contro la Poseidon. Le tante occasioni da entrambe le parti hanno caratterizzato la prima frazione di gioco, due delle quali davvero clamorose capitate sui piedi di Viviani che non è riuscito ad insaccare da distanza ravvicinata. Quasi allo scadere, però, ci pensa D’Amato che dalla lunga distanza trafigge la porta difesa dal portiere avversario. Ma almeno un paio sono state le opportunità create dalla Poseidon in contropiede prima dello svantaggio. La ripresa comincia con un Faiano arrembante per i primi venti minuti di gioco, poi con il passare del tempo, nonostante la superiorità numerica dovuta all’espulsione di un calciatore della Poseidon, la squadra allenata da mister Ceresoli cala di intensità e regala alcune chance ai padroni di casa per pareggiare. Gol annullato per un fuorigioco dubbio all'Atletico per il raddoppio mentre una traversa e due interventi decisivi di Ginolfi che hanno negato il pari alla Poseidon. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara sancisce la prima vittoria del Faiano che sale a 4 punti in classifica.