La Calpazio si prende la testa della classifica

28a giornata del girone D di Promozione che ha regalato dei cambiamenti in testa alla classifica. Sul rettangolo verde del Vitiello di Scafati si sono affrontate le prime della classe, con il Victoria Marra sconfitto dalla Calpazio. Al 7’ la Calpazio si fa subito sentire in avanti con un palo colpito e il primo sussulto dalle parti di Cirilo che, al 10’, diventa protagonista sull’azione dell’ 1-0. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene spazzata da Balzano, Corsaro ci arriva di testa e serve Santucci, il suo cross riesce male ma beffa Cirillo e mette a referto la rete del vantaggio. Al 40’ una delle chance più ghiotte per il Victoria Marra, protagonista assoluto Cherillo, che riceve palla a metà campo e arriva al limite dell’area dove serve Ferri che a sua volta la mette per Giammetta, cross teso ma nessuno riesce a deviare in rete la sfera. Ad inizio secondo tempo Acanfora agguanta il pari ma per il guardalinee la posizione del bomber era irregolare e la rete viene annullata. I ragazzi di mister Liguori dimostrano di esser rientrati bene in campo ma al 9’ Jarju spegne gli entusiasmi e firma, di testa, il 2-0. Liguori ridisegna la squadra inserendo tutte le pedine offensive varando un’inedita formazione, il pressing dei ragazzi in maglia gialla è alto e al 36’ Simeri conclude in porta vedendosi negare la gioia personale da un ottimo intervento di Tesoniero che si allunga e devia in angolo. I padroni di casa le provano tutte e gli ultimi minuti di gara si giocano, prevalentemente, nella metà campo della Calpazio ma il Victoria Marra esce comunque sconfitto. La Calpazio balza così in testa alla classifica con 60 punti, al pari della Pro Sangiorgerse che ha pareggiato per 1-1 sul campo della Temeraria. Il Victoria Marra scende al terzo posto in classifica con 59 punti a due giornate dal termine del campionato.